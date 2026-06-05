リヴァプールが、ライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデ（19）への関心を強めているようだ。2017年夏にローマから加入して以降、公式戦442試合に出場してクラブ歴代3位となる257ゴールを記録したエジプト代表FWモハメド・サラーが今夏にクラブを旅立つリヴァプール。新シーズンからアンドニ・イラオラ氏の就任が有力視される同クラブは、エジプト代表FWの後継者探しに着手している。イギリス『The Athle