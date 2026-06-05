マンチェスター・シティが思わぬ騒動に巻き込まれている。レアル・マドリード会長選へ立候補しているエンリケ・リケルメ氏が、当選した場合にアーリング・ハーランドを獲得すると公言したことで、大きな波紋が広がっている。同氏はスペインのテレビ番組『El Hormiguero』で「ハーランドには契約解除条項があり、レアル・マドリード移籍を望んでいる」と発言。さらに背番号9入りのレアルのユニフォームまで披露した。しかし、この主