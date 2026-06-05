元週刊プロレス編集長のターザン山本（８０）がこの春、アパートの更新料を「Ｘ」でカンパを募り昭和プロレスファンをざわつかせた。現在、都内の家賃６万５０００円のワンルームアパートで１人暮らしする山本。２年に１度、更新料（６万５０００円）を支払う契約だが今年３月の更新期に支払いに苦慮した。最大の理由は、２か月に一度の年金（２５万円）などの収入を競馬につぎ込み預金ゼロとなったことにある。ギャンブル