やることが多すぎて、何から手をつければいいかわからない。全部大事な気がして、結局すべてが中途半端になってしまう――そんな状態に陥った人におすすめなのが、外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして働く福原たまねぎさんの書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）だ。著者は外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーと