土曜（6日）は、北日本と九州南部で雨が降るでしょう。日曜（7日）は、東海〜西日本の広範囲で雨となり、大雨のところもありそうです。■全国天気（5日予報）北海道・東北日本海側・北陸では、青空が広がるでしょう。東北太平洋側は、雲の多いすっきりしない天気が続きそうです。関東は午前中に晴れ間があっても、午後は再び雲が広がりそうです。東海は雲がとれにくく、三重では昼頃まで雨が残りそうです。近畿・中国・四国では、