昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）で２度目の海外遠征に挑むことが分かった。「昨年から話には挙がっていました。月末に帰厩予定で、鞍上はルメール騎手です。１回使って体調はアップしているので、あとは２日ほどかかる輸送をクリアしてくれれば