フリーアナウンサー・皆藤愛子（42）が5日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブにデニムのミニスカート姿を披露した。「お知らせ写真はカレンダー6月のオフショットです」とつづり、白のノースリーブにデニムのミニスカート姿の写真をアップ。「※6/21トークイベントは完売いたしましたご購入いただいた方ありがとうございます」と感謝し、「購入できなかった方、また機会を作れるようにがんばります！」とつ