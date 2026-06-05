2026年4月から始まった「子ども・子育て支援金制度」は、会社員の場合、収入に応じて負担額が変わる仕組みです。そのため、支払額からある程度の年収帯を推測される可能性はあります。 この記事では、子ども・子育て支援金制度の仕組みや実際に収入をどこまで推測できるのかを分かりやすく解説します。 独身税の正体は「子ども・子育て支援金制度」！ 年収によって拠出額が変わる仕組みとは インターネット