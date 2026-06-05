地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「御茶ノ水」はなんて読む？「御茶ノ水」という漢字を見たことはありますか？東京都にある駅名で、答えはひらがな6文字です。いったい、「御茶ノ水」はなんと読むのでしょうか。正解を知りた