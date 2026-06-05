ジョイフルでは、2026年6月16日（火）15時より夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催します。定番人気のハンバーグを一度に楽しめるボリューム満点メニューから、ふっくら香ばしいうなぎ、さっぱり食べられる冷麺、さらに旬のフレッシュブルーベリーを使用したスイーツまで、夏にぴったりのごちそうが勢ぞろい♡家族との食事や友人とのランチ、自分へのご褒美タイムにもおすすめの