4日夜、北海道千歳市の住宅街で男女あわせて3人が刃物で刺されるなどし、女性1人が死亡しました。警察は殺人未遂の疑いでインドネシア国籍の男を現行犯逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者（27）です。4日午後9時すぎ、千歳市信濃1丁目の住宅街でインドネシア国籍のスリ・ラハユさん（21）の腹部を、殺意をもって包丁で突き刺しけがをさせた疑いです。ラハユ