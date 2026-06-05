4日のニューヨーク株式市場では、中東情勢への警戒感が後退したことを受けダウ平均株価は、800ドルあまり上昇し最高値を更新しました。【映像】ニューヨーク株式市場の様子アメリカ国務省は3日、イスラエルとレバノンの両政府が停戦の履行に合意したと発表しました。これを受け、中東情勢をめぐる不透明感が和らぎ、原油先物価格が下落しました。ニューヨーク株式市場では買い注文が広がりダウ平均株価は一時、900ドルを超