北海道千歳市で男女3人が刃物で襲われ、女性1人が死亡した。警察は現場にいた27歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕し、詳しい経緯を調べている。現場は住宅街で、通報を受けた警察や消防が対応にあたった。インドネシア国籍の男が刃物で男女刺す4日夜、北海道千歳市で、男女3人が刃物で刺されるなどし、そのうち女性1人が死亡した。4日午後9時ごろ、千歳市信濃の住宅街の路上で近くを通りがかった人から「包丁を持った男がいる」