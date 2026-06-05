6月4日（木）に放送した「カンブリア宮殿【日本でも海外でも大行列！おむすび権米衛の秘密】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】日本も海外も熱狂させる！「おむすび権米衛」の秘密巨大おむすびにニューヨークとパリで大行列！なぜ権米衛が絶好調なのか？おむすびチェーン「権米衛」が絶好調だ。2021年に25億円だった年商が26年には66億円へと急拡大。国内50店舗を突破して、海外にも5店舗出店した。パ