ブライトンに所属するオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンには、どこか繊細な印象があった。足もとの技術に優れ、ビルドアップにも深く関わるモダンGK。ブライトンでプレーする姿からは、冷静で、慎重で、淡々と状況を処理していく若き守護神というイメージが強かった。だが、実際に取材の場で目の当たりにした23歳は、少し違っていた。質問に丁寧に耳を傾けながらも、時折「ガハハ」と大きな声で笑う。落ち着きの中に、明