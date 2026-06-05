こちらに並んだ白黒のパッケージ商品。物価高に対応しようと低価格の新ブランドが登場しました。中東情勢の影響も拡大する中、工夫で乗り切ろうとする動きが広がっています。（向山記者）「納豆コーナーです。カラフルなパッケージが並びますが、白黒のものもあります」 札幌市内のディスカウント店「ドン・キホーテ」です。棚には白黒パッケージの商品がずらりと並んでいます。価格を見