1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。YouTube番組で司会を務めたことを報告した。「YouTubeチャンネルスカパー！アダルト放送大賞にて、レジェンドvs次世代！AV女優ガチ暴露バトルが公開されています」と報告。「私は玉袋さんと司会進行を務めさせて頂きました」と司会を務めたことを明かし、「現役セクシー女優さんとお会い出来て嬉しかったし、楽しかったし、皆様綺麗で