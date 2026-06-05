４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が、誕生日を報告し、記念ショットを公開した。４日に３１歳の誕生日を迎えた玉井は自身のインスタグラムを更新。「またひとつ歳を重ねました！たくさんのおめでとうをありがとう感謝を忘れずにまたがんばります＃３１」と記し、メンバーカラーの黄色に花柄のジャケットを着て、ぬいぐるみを抱えたショットやバースデーケーキとのショットをアップした。この投