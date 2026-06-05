『週刊SPA! 6月2・9日合併号』は5月26日に発売！ 美女検索：Miina（zanka） アイドルグループ「zanka」のメンバー・Miinaが、5月26日発売『週刊SPA! 6月2・9日合併号』に登場した。 Miina（zanka）© 撮影:武田敏将／週刊SPA! 「アイドル界の隠し玉」と称される彼女にとって、これが初の単独雑誌グラビアとなる。誌面では、抜群のスタイルを隠し持っていた彼女と民宿で艶やかな