オリジナルの”感育マット”を使用することで正確な距離感が育まれる理由 距離感を育むオリジナルの“感育マット” パッティングにおいて重要な距離感。それがあるかないかは、練習グリーンで３球打てばわかります。3球ともカップに寄った場合、また、１球目は寄らなかったけど２球目、３球目が寄った場合は、距離感のある証拠です。 しかし、１、２球目は寄ったけど３球目は寄らなかった場合は、距離感がないといえま