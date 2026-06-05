テークバック～ダウンスウィングでの下半身の最適な動きとは 最初に左ヒザを動かせば、下半身主導のスウィングになる ●ダウンでは左足の踏み込みが大事 テークバックで最初に動かすのは左ヒザ。ヒザと骨盤は連動しているので、左ヒザを内側前に入れることでおへそも右を向き、腰も回ります。 また、切り返し～ダウンスウィングでは、左足をしっかり踏み込み、地面を蹴るように左ヒザを伸ばします