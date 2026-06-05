朝のドル円は１６０．００円前後での推移＝東京為替 ドル円は１６０．００円前後での推移。昨日は東京朝に１６０．０８円まで上昇、海外市場でも１６０.００円台を付けたが、高値を更新できずもみ合い。 USDJPY 159.99