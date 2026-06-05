【インド】 中銀政策金利（6月）13:30 予想5.25%前回5.25%（インド中銀政策金利) 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）19:30 予想7.3%前回7.8%（前年比) 【日本】 景気動向指数（速報値）（4月）14:00 予想N/A前回114.0（景気先行指数) 予想N/A前回116.4（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）18:00 予想0.1%前回0.1%（前期比)