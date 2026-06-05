元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が4日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）へ作った手作りのキャラ弁を披露した。【写真】「可愛くて美味しそう」手作りの“スヌーピー弁当”を披露した木村沙織木村は「年少さんお弁当 最近はマリオって言われるの怖くて（細かい&難易度高い）自分が作れる範囲のキャラ 勝手に選びがちです #スヌーピー」とつづり、卵焼きで人気キャラク