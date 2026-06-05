ミネソタ・ツインズの右腕ベイリー・オーバー投手（30）は、現在15日間の負傷者リスト（IL）入りとなっている右肘の負傷について、5月24日にボストンで行われたレッドソックス戦で使用されたボールが原因だったと考えていると明かした。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じている。その試合はツインズが6―5で勝利したが、試合中は雨が降り続き、フェンウェイ・パークの内野はぬかるんだ状態となった。レッドソックス先発のソ