俳優の仲里依紗（36）が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。“駆け出し時代”からの仲だという俳優・賀来賢人（36）をゲストに招き、若かりし頃の懐かしい思い出を語った。【動画】互いの「カバンの中身」を見せ合う企画も！仲里依紗＆賀来賢人が軽妙トーク兼ねてから出演オファーしていたという仲は、「やったー」と大喜び。動画では、古くからのお互いを知る存在で同じ年の2人ならではの軽快なやり取りを繰り広げながら、