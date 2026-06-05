米ブラックストーンのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は4日、米大手投資会社ブラックストーンが、企業向け融資を手がける「プライベートクレジット」の主力ファンドで投資家からの解約請求の一部を制限したと報じた。投資資金を引き揚げる動きが足元で増加したための対応という。ロイターによると、対象となったのは個人向けファンド「BCRED」で、運用資産は約790億ドル（約12兆6千億円）。4〜6月期に