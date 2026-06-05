人気レースクイーンの霧島聖子（34）が5日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクラインのセパレート・コス姿を披露した。「6月14日（日）のWAKO'SGIRLS撮影会の詳細解禁＆申し込みが始まりましたここで夏コスがお披露目となります」と告知。白＆青にピンクラインのセパレート・コス姿の写真をアップし「夏コスもすっっごく可愛いので楽しみにしててねご予約待ってます！ご予約待ってます！https://model.eee-smile