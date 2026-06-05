フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブにミニ丈衣装のショットを公開した。【写真】かわいすぎる！ノースリーブ＆ミニ丈衣装の皆藤愛子皆藤は「写真はカレンダー6月のオフショットです」との文言とともに、写真をアップ。ファンからは「可愛すぎます！」「スタイル抜群！」「愛ちゃんかわいい！」などといった感想が相次いで寄せられている。