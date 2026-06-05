今回は、夫と義母の会話が聞こえ、嫌な予感がしたエピソードを紹介します。超スピード婚したけど…「アプリで知り合った男性と、付き合って2週間でスピード婚しました。しかし、結婚してすぐに後悔しました。夫は義母が大好きで、義母にべったり。私に料理をさせず、義母に作らせるんです。それに結婚したばかりなのに、義母がうちに入り浸り、同居状態。夫と義母は異常なぐらい仲良しで、私が間に入る隙がありません。そんなある