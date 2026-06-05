日本代表は6月3日に事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで練習を開始し、北中米ワールドカップに向けた準備が本格的にスタートしました。暑さや湿度などの気候や環境、選手たちのトレーニングでの様子、チームの雰囲気まで、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地から最新情報をお届けします。(収録日:2026年6月4日)ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を