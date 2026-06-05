元プロ野球選手の中田翔（37）が6月1日、Instagramを更新。エスコンフィールドでのオフショットを投稿した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「マッチさんありがとうございました！！」と投稿されたのは、解説席の松田宣浩（43）と中田らのオフショット。それぞれスーツを着用し、カメラに向かって笑顔を見せている。中田