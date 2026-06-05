5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円安の6万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 71673.46円ボリンジャーバンド3σ 68959.64円ボリンジャーバンド2σ 67610.00円5日夜間取引終値 67528.00円5日移動平均 67470.69円4日日経平均株価現物終値 66355.00円一目均衡表・転換線 66245.82円ボリンジャーバンド1σ 63715