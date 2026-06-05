5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比25.5ポイント高の3978ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4091.28ポイントボリンジャーバンド3σ 4020.47ポイントボリンジャーバンド2σ 3978.00ポイント5日夜間取引終値 3958.80ポイント5日移動平均 3951.85ポイント4日TOPIX現物終値 3949.65ポイントボリンジャーバンド1σ 3942.00