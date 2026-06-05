5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比7ポイント高の751ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 889.96ポイントボリンジャーバンド3σ 860.50ポイントボリンジャーバンド2σ 831.05ポイントボリンジャーバンド1σ 801.60ポイント25日移動平均 788.50ポイント一目均衡表・基準線 788.50ポイント一目均