NBAは4日（日本時間5日）、スパーズとニックスのファイナル第1戦（3日、同4日）の試合中にコートに乱入したファンについて、NBA全会場への永久入場禁止処分にしたと発表した。3日（同4日）にテキサス州サンアントニオで行われた第1戦の第4Qに、男性ファン1人がスマートフォンを持ってコートに乱入。スパーズのビクター・ウェンバンヤマとニックスのミッチェル・ロビンソンの前に立ち止まり、自撮りを試みたところを警備員に取