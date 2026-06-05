実業家のイーロン・マスク氏が率いる宇宙企業「スペースX」は3日、新規株式公開で過去最大となるおよそ12兆円規模の資金を調達する計画を発表しました。スペースXがアメリカ証券取引委員会に提出した書類によりますと、アメリカのナスダック市場などに上場し、公開価格は1株135ドルとして、新たに5億5555万株を売り出す計画だということです。これにより調達資金は、およそ750億ドル＝日本円でおよそ12兆円となる予定で、過去最大