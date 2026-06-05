懐かしのアドベンチャー映画『グーニーズ』が『金曜ロードショー』（日本テレビ系）で放送される。名匠スティーヴン・スピルバーグの原案を元に、「ホーム・アローン」や「ハリー・ポッター」シリーズのクリス・コロンバスが脚本を手掛けた本作は、伝説の大海賊が残した地図を頼りに、少年少女がお宝さがしの大冒険に繰り出す。ちょっぴり下品なジョークや、ほのかなロマンスもたまらない、大人から子どもまで世代を越えて夢中に