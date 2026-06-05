お笑いコンビ「エルフ」のはるが芸人仲間から誕生日を祝われたことを報告した。はるは５日までに自身のインスタグラムを更新。「先日誕生日だった嶋佐さんと私の早めの誕生日を大好きな人達に祝って頂きました！！！幸せすぎますし嬉（うれ）しすぎる。。。」と喜びを語り、ヒコロヒー、「紅しょうが」の稲田美紀、「四千頭身」の石橋遼大、「霜降り明星」せいや、「ニューヨーク」嶋佐和也と写るショットを公開。さらに「嶋佐