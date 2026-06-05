「美女と野獣」「アラジン」などディズニー映画のテーマソングで知られた歌手のピーボ・ブライソンさんが死去した。75歳だった。R＆B歌手のピーボさんは5月31日、脳卒中を起こして治療を受けていたが、2日に「安らかに旅立った」と代理人が発表した。 【写真】イスに腰掛けて穏やかに在りし日のピーボ・ブライソンさん 高校卒業後に歌手としてのキャリアをスタート。1976年にアルバム