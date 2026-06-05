元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の柚希礼音が、俳優の大澄賢也(60)を「包容力がすごい」と絶賛した。 【写真】「宙の上に浮いて踊ってるみたい」な気分で2ショット! 柚希は3日に更新したインスタグラムで「ずっといつかご一緒してみたいと思っていたお方ですお芝居も、歌も踊りも温かーく包み込まれます包容力がすごいのです」と投稿。「ジェリーさんから2幕の二人の踊りはFred Astaire & G