タレントの矢部美穂が3日、自身のインスタグラムを更新。都内で上演中の舞台を訪れ、出演女優との2ショットをアップした。 【写真】思いの詰まった舞台に臨んだ田巻矢部と並んで充実の表情 矢部は「田巻果奈ちゃん主演のフラガール2026の舞台を観に行ってきましたよ初めての舞台にフラダンスと見せ場たっぷりの果奈ちゃんでしたが堂々とされていて…またストーリーに泣けました」と伝えた。2日に開幕