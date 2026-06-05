日本代表がチャーター機で現地へ移動した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、日本代表のANAチャーター機での機内の様子を公開した。後藤啓介、板倉滉、谷口彰悟らの飛行機内でのリラックスした様子が届けられ、ファンからは「みんな良い表情ですね」と反響を呼んでいる。公開された写真では、スーツ姿から一転してトレーニングシャツ姿でリラックスした表情を浮かべる選手たちの姿が写し出されている。そのなかでも、特にベテラ