イラン国営放送が、イラン軍はクウェート国際空港を攻撃していないと報じた。イラン政府の立場を代弁する国営放送は4日（現地時間）、軍消息筋の話として、「イスラム革命防衛隊航空宇宙軍がクウェート内の米軍目標に向けてドローンを発射した時刻は深夜0時だった」とし、「彼らが（被害の証拠として）公開した映像の時間帯は周囲が明るい真昼間だ」として、このように主張した。続けて、「さらに航空宇宙軍ドローンの本来の標的で