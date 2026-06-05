千葉ロッテマリーンズは、きょう5日正午からマリーンズオンラインストアにて「BLACK SUMMER WEEK 2026」と株式会社ロッテのアイスブランドとコラボしたグッズの受注販売を開始することを発表した。【写真】商品名のところが選手名に⁉『雪見だいふく アクリルキーホルダー』ロッテのアイスブランドのなかから『クーリッシュ』『爽』『雪見だいふく』『スイカバー』のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の