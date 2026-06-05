「男性編」ではお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが1位となって話題となったオリコンニュースによる『2026年 上半期ブレイク俳優ランキング』。「女性編」では、俳優の【見上愛】が1位を獲得した。【ランキング表】見上愛以外はTOP10に誰が？2026年『上半期ブレイク俳優（女性編）』TOP10■映画『正直不動産』にも出演さまざまな作品で存在感を強め見事栄冠1位に輝いた【見上愛】は、昨年ロングヒットを記録し、話題を呼んだ