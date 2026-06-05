ロシアのプーチン大統領は4日、ウクライナ情勢をめぐり、去年、アメリカとの間でまとめた和平案でウクライナと合意する用意があるとの考えを示しました。ロシアのプーチン大統領は4日、サンクトペテルブルクで開催中の国際経済フォーラムに合わせてメディアの取材に応じました。ウクライナ情勢をめぐり、プーチン氏は去年、アメリカ・アラスカ州のアンカレッジで行われたトランプ大統領との会談に言及し、「ロシアはアンカレッジで