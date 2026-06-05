大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が4日放送のBSフジ「LIVEプライムニュース」（月〜金曜午後8時）に出演。同志社国際高（京都）2年の武石知華さんら2人が亡くなった沖縄・辺野古沖の転覆事故について、私見を述べた。番組は全編を通じて、辺野古の事故を特集。橋下氏と、東大大学院の斎藤幸平准教授らが出演した。事故を起こした抗議船を運航していたヘリ基地反対協議会の責任などについて議論。海上運送法の