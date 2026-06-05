原油高と円安のダブルパンチで進む物価高に歯止めをかけるには、政策金利を引き上げ、インフレ圧力を早めに抑え込むことが常道だ。だが、「高圧経済」を掲げる高市早苗首相や、取り巻きのリフレ派学者は利上げに難色を示し続けてきた。一方で、日銀が首相の顔色をうかがっているうちに金融政策が後手に回ると、大幅な利上げなしにはインフレ高進に歯止めがかからない「ビハインド・ザ・カーブ」に陥りかねないとの懸念も広がってい