経済産業省は今年3月、大卒・院卒の文系人材が2040年に約80万人余るとの推計を発表。背景には事務職といった文系職種業務の一部が、AIやロボットによってデジタル化されることによる採用減が進んでいるといった事情があるとみられる。その一方で、理系人材はAIやロボットの普及によって不足の傾向となり、市場価値は今後高まっていくという。この発表に対して、ネットでは日本の就職市場や教育現場の変化を危惧、疑問視する声が散